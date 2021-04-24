Bursa TB Başkanı Matlı'dan ülkelere iş birliği çağrısı

TOBB ve EUROCHAMBRES iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında düzenlenen Tarımsal Gıda Forumu'nda konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sürdürülebilir üretim modeli olan döngüsel ekonomiye geçiş ile daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) iş birliğinde yürütülmekte olan Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Projesi kapsamında, 21-22 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenen 'Tarımsal Gıda Forumu'na katıldı. Etkinliğin ilk gününde EUROCHAMBRES TEBD Takım Lideri ve Proje Direktörü Oya Ersöz'ün moderatörlüğünde düzenlenen "AB ve Türkiye Kırsal Kalkınma Politikası ve Döngüsel Ekonomi" oturumunda konuşan Başkan Özer Matlı, döngüsel ekonominin 4,5 trilyon dolarlık küresel büyüme fırsatı sunduğunu söyledi.

Döngüsel ekonominin, ürün, malzeme ve kaynakların değerinin ekonomide olabildiğince uzun tutulduğu ve atık miktarının en düşük olduğu bir ekonomik yaklaşım modeli olduğunu ifade eden Özer Matlı, "Giderek artan çevre kirliliği ve iklim krizi sebebiyle ülkeler çeşitli çözüm yolları aramaya başlamıştır. Üretim sisteminde oluşan her atığın tekrar değerlendirildiği, bu sayede hammadde maliyelerinin minimize edildiği, kaynak verimliliğinin ise en üst düzeyde tutulduğu, sürdürülebilir bir üretim modeli olan döngüsel ekonomi, bu çözümlerin en başında gelmektedir" dedi.

"Atıkların dönüşümü hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor"

Günümüzde birçok ülkenin döngüsel ekonomi ile ilgili aksiyonlar aldığına ve politikalar geliştirdiğine dikkat çeken Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye'de de bu konuda yürütülen çalışmaların sayısında önemli artışlar olmakla birlikte; hali hazırda bu konseptin uygulandığı başarılı örnekler olduğunu ifade etti. Başkan Matlı, "Örneğin; yem sektöründe gıda yan sanayi ürünleri kullanılarak döngüsel ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Bugün Türkiye'de yaklaşık 13 milyon ton büyükbaş yem üretimi yapılmaktadır. Bu üretim sonucu ortaya çıkan 8 milyon ton civarındaki tarımsal ürün artığı yem sektörünün ana hammaddesini oluşturmaktadır. Hayvansal üretim sonucu ortaya çıkan atıklar da yine biyogaz veya gübreye dönüştürülerek döngüsel ekonomiye katma değer sağlamakta ve en önemlisi çevre kirliliği azalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynakların giderek tükenmesi, iklim değişikliği ve artan çevresel sorunlardan dolayı, gelecekte döngüsel ekonomiye geçişin gönüllülükten çok zorunlu olacağını dile getiren Başkan Özer Matlı, "Sonuç olarak çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için hem işletmelerin hem üreticilerin hem tüketicilerin hem de ülke ekonomilerinin ciddi manada tasarruf sağlayarak, döngüsel bir tasarruf ekosistemine geçebileceğine inanıyorum. Bunun için de daha fazla geç olmadan tüm ülkeler arasında iş birliğinin önemine dikkat çekmek istiyorum" diye konuştu. - BURSA