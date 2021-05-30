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Bursa TB Başkanı Matlı: "Dijital varlıkların gelecekteki yerini görmezden gelemeyiz" - Son Dakika

Bursa TB Başkanı Matlı: "Dijital varlıkların gelecekteki yerini görmezden gelemeyiz"

30.05.2021 10:15
Bursa TB Başkanı Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), üyelerinin yanı sıra KOBİ'ler, üreticiler, gençler ve kendini geliştirmek isteyen herkes için, gelişim platformu olarak hayata geçirdiği 'Bursa TB Online Akademi' projesinde ücretsiz eğitimlere devam ediyor.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), üyelerinin yanı sıra KOBİ'ler, üreticiler, gençler ve kendini geliştirmek isteyen herkes için, gelişim platformu olarak hayata geçirdiği 'Bursa TB Online Akademi' projesinde ücretsiz eğitimlere devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim tarafından verilen, "Uluslararası Para Sisteminin Gelişimi: Dijital ve Kripto Paralar" eğitiminde dijital ve kripto paraların küresel sistemdeki geleceği ele alındı.

"Dijital varlıklara karşı temkinli olunmalı"

Zoom platformu üzerinden yoğun katılımla gerçekleşen eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, dünya üzerinde yaşanan dijital dönüşümün yatırım araçlarında da değişime yol açtığını söyledi. Günümüzde sosyal, siyasal ve ekonomik değişimlerin, insanları dijital para birimlerine daha fazla yaklaştırdığını ifade eden Başkan Matlı, "Son yıllarda dünya gündemini yoğun biçimde meşgul eden dijital ve kripto paralar, çeşitli avantajların yanı sıra dezavantajları da barındırmaktadır. Bu noktada yüksek fiyat dalgalanmalarına sahip, manipülasyonlara çok açık olan kripto paralara temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak gelecekte, dünya ekonomik sisteminde kağıt paraların yerine sanal paraların alacağını da görmezden gelemeyiz" dedi.

"Güven ihtiyacı dijital paraların ortaya çıkışını hızlandırmıştır"

Konuşmasına paranın tarihçesinden başlayan ve günümüze kadarki yolculuğundan bahseden Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim, internetin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte alışkanlıklarımızın ve yaşayış biçimlerimizin değiştiğine dikkat çekti. Bu değişim sürecinden uluslararası para sisteminin de kendine düşen payı aldığını belirten Hekim, "Günümüzde kullandığımız nakit paralar güven ilişkisinden doğmuş ancak 2008 yılında yaşanan global ekonomik kriz bu güvenin sorgulanmasına yol açtı. İşte bu durum yerleşik parasal sisteme meydan okunmasıyla sonuçlanmış, blokzincir tabanlı dijital varlıklara olan dönüşümü hızlandırmıştır" diye konuştu.

Geleceğin parası nasıl olmalı?

Dijitalleşme çağında sorulması gereken en önemli sorunun "Geleceğin parası nasıl olmalı?" sorusu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Derya Hekim, "Merkeziyetsiz yapıdaki kripto paralar, hesap, kimlik gibi kişisel bilgileri içermediği için risk teşkil eder. Yine kripto paralar yüksek volatiliteye sahiptir. Merkez bankalarının dijital paraları ise merkezi yapıda olmasının yanı sıra gerçek bir kullanıcı kimliği gerektirir. Dolayısıyla kripto paralara oranla daha avantajlıdır. Ayrıca Merkez bankaları tarafından çıkarılan dijital varlıkların da bir karşılığı vardır ve fiyat dalgalanmalarının kripto paralara kıyasla daha az olması beklenir. Bugün bazı ülkeler halihazırda dijital paraya geçerken, birçok ülke ise bu sisteme geçmek için hazırlık yapıyor. Yine FED dahil olmak üzere 65 Merkez Bankası'ndan yüzde 80'i dijital paraya geçiş için araştırmalarını sürdürmektedir" dedi.

Dijital ve kripto paraların vergilendirilmesi

Eğitim sırasında katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim, kripto paraların vergilendirilmesi konusuna değindi. "Kripto paraların vergilendirilmesi için öncelikle bunların para mı yoksa varlık mı olduğuna karar vermeliyiz" diyen Derya Hekim, "Eğer bunları para değil, varlık olarak nitelendiriyorsak ancak o zaman alış ve satış fiyatları üzerinden vergilendirme yapabiliriz. Zira bu model şu anda ülkemizde tartışılmaktadır. Ayrıca açıklanan son Ekonomi Reform Paketi'nde ülkemizin dijital para çıkarma konusunda bir vizyonu bulunmaktadır. Ancak şu an için başlatılmış geniş çaplı bir çalışma bulunmamakla birlikte, Türkiye'nin dijital para için önemli bir altyapı sahip olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bursa TB Online Akademi'de Ziraat Eğitimleri Başlıyor

Bursa TB Online Akademi'de Zoom platformu ve Youtube üzerinden gerçekleştirilen ücretsiz eğitimler ziraat eğitimleri ile devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitimlerin ilki, 'Süt Keçisi Yetiştiriciliği' eğitimi ile başlıyor. 1 Haziran 2021 Salı günü saat 20.00'da gerçekleştirilecek eğitimde, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Koyuncu, 'Süt Keçileri, Süt Keçisini Üstün Kılan Özellikler, Üreme, Gebe Keçilerin Bakım ve Yönetimi, Kaliteli Süt Üretmenin Yolları" gibi pek çok konuda katılımcılara önemli bilgiler aktaracak. Bursa TB Online Akademi'de, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, ekolojik tarımda hayvancılıktan ipekböceği yetiştiriciliğine, tıbbi ve aromatik bitkilerden organik sebze yetiştiriciliğine kadar 23 ayrı konu başlığında eğitimler gerçekleştirilecek. - BURSA

Bursa TB Başkanı Matlı: Dijital varlıkların gelecekteki yerini görmezden gelemeyiz
Bursa TB Başkanı Matlı: Dijital varlıkların gelecekteki yerini görmezden gelemeyiz

Uludağ Üniversitesi, Kripto paralar, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa TB Başkanı Matlı: 'Dijital varlıkların gelecekteki yerini görmezden gelemeyiz' - Son Dakika Ekonomi


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