Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, tekstilde yeni teknoloji ve metotlar ile katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlenen "Techxtile Start-Up Challenge", 22-23 Ekim'de Bursa'da gerçekleştirilecek.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları himayelerinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) iş birliğiyle yapılacak etkinlikte, proje sahipleri jüri üyelerine projelerini sunacak.

Dereceye girecek proje sahipleri, İtalya'nın Milano kentinde 10 gün süreli "Kuluçka ve Hızlandırıcı Program"a katılım, bir yıllık profesyonel mentorluk desteği, Ulukoza programı ile 200 bin lira değerinde TÜBİTAK hibesine başvuru, patent müracaatı ve yüzde 100 firma kuruluş desteklerine hak kazanacak.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, tekstil ihracatında katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesini amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin en önemli sektörlerinden tekstilde var olan gücü korumak ve bunu bir adım öteye taşımak istediklerini belirten Engin, şöyle devam etti:

"Türkiye, tekstil ve hazır giyim sektörleri birlikte düşünüldüğünde 2018'de 25,7 milyar dolar ihracat yaptı. Buna karşılık da 10,4 milyar dolar ithalat yaptı. Yani iki sektör birlikte 15 milyarın üzerinde dış ticaret fazlası vermiş oldu. UTİB olarak bu ihracatın 15-20'sini gerçekleştiriyoruz. Türkiye tekstil sektörü olarak orta vadede hedefimiz, ihracatı 10 milyar doların üzerine taşımak. UTİB olarak öncelikli hedeflerimizden biri, bu ihracatı katma değerli ürünlerle gerçekleştirmek. Bunun için de ihracat ağımızı genişletmek ürü gamını çeşitlendirmek ve özel nitelikler kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz."

Engin, Türkiye'nin genel ihracat kilogram birim fiyatının 1,3 doların altında olduğuna dikkati çekti.

Bu birim fiyatın tekstilde ise yaklaşık 4 dolar olduğu bilgisini veren Engin, "UTİB olarak ihracat rakamımız ise 8 doların üzerinde. Üyelerimizin ihracat yaptığı alt gruplara da mekan tekstillerinde 10 dolar, giyimlik kumaşlarda 12,5 dolar seviyesinde ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin teknik tekstil ihracat rakamını da orta vadede ikiye katlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Artık yanmaz, terletmez kumaşlardan bahsetmiyoruz, havayı temizleyen, teknoloji üreten kumaşlardan bahsediyoruz. Tekstil sektörünün inovasyon yoğun olması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı'nın isim ve formatını değiştirdik"

Pınar Taşdelen Engin, tekstil ve konfeksiyon sektöründe 2009'da başlatılan "Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğinin bu yıl ismini ve formatını değiştirdiklerini dile getirdi.

Artan rekabet şartları ve yenilenen piyasa koşullarının kendilerine değişimin önemini hatırlattığını, bu nedenle proje ve kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak için değişime gitmeye karar verdiklerini anlatan Engin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene 11'incisini düzenliyoruz. Teknolojik alanlarda değer üreten girişimler ve iş birlikleri olarak konumladık etkinliğimizi. Ar-Ge'ye ve girişime harcadığımız her Türk lirasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Saha çalışmaları yaptık. Tekstil şirketlerinin öncelikli gördüğü konuları, alanları belirledik ve gerçekten inovasyonun önemine inanan girişimcilerden çok heyecan verici projeler almış olduk ve ismimizi de 'Techxtile Start-Up Challenge' olarak değiştirdik. Yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, milli ve yerli üretimi destekleyen projelere odaklandık.

Projelerin tekstil konulu olması şartı bulunmuyor. Özellikle 'proses' ile ilgili öyle projeler geldi ki tüm üretim sektörlerini ilgilendirebilecek projeler. 100'den fazla proje etkinliğimize katılmaya hak kazandı. Biz bunu önce 36'ya, daha sonra 12'ye indirdik. Geniş bir yatırımcı profili ve etkileşim olacağını umut ediyoruz."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da klasik yatırımcı profilini, "start-up"lara yatırım yapacak girişimci formatına dönüştürmek gerektiğini belirtti.

Dünyanın değiştiğini ve dönüştüğünü söyleyen Burkay, "Bu dönüşüm umutlar da vadediyor. Bu umutları ürüne çevirmek, yatırımcı profilimizin kalitesiyle çok ilintili. Amacımız, artık şehirlerin bölgelerin yarıştığı bu dönemde Bursa'yı farklı ve güçlü bir yere taşımak." diye konuştu.

Toplantıda, BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk, Ventures Mentors League Üst Yöneticisi ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum hazır bulundu.