Son Dakika Haberleri: Bursa "tek hayalimiz çocuklarımıza ulaşmak"
Son Dakika Güncel Bursa 'tek hayalimiz çocuklarımıza ulaşmak' - Son Dakika

Bursa "tek hayalimiz çocuklarımıza ulaşmak"

6 saat önce

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (3)Haberi alarak, Uludağ'a gelen kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, DHA'ya konuştu.

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (3)

Haberi alarak, Uludağ'a gelen kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, DHA'ya konuştu. Gelecek güzel haberi beklediklerini belirten Sedef Sayar, "Pazar günü Uludağ'a geldiler, akşama doğru iletişim kesilince jandarmaya haber verildi. Biz de bunun üzerine haber aldık. Bizde gece geldik, halen daha bekliyoruz. Efe'nin de ailesi burada. Çocuklarımızla buluşmayı bekliyoruz. İnanılmaz bir seferberlik var. Herkese minneterız. Emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederiz. İnşallah en kısa zamanda bulunurlar. Tek hayalimiz bir an önce çocuklarımza ulaşmak." diye konuştu. Sayar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ BİLGİSI:

----------------

-Sedef Sayar'dan açıklama

Süre: 02.10 Boyut: 243

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)

Bursa tek hayalimiz çocuklarımıza ulaşmak

Uludağ, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor
Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (3) Uludağ'da kaybolan iki dağcının ayak izleri bulundu Pazarcı, havalanan çadırını uçmasın diye tutarken kendisi uçtu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:01:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa "tek hayalimiz çocuklarımıza ulaşmak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]