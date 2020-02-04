Bursa Tek Pota'da heyecan başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursa Tek Pota'da heyecan başlıyor - Son Dakika Spor

Bursa Tek Pota'da heyecan başlıyor

6 saat önce

Bursa Tek Pota Ligi'nin bahar dönemi için geri sayım başladı.

Bursa Tek Pota'da heyecan başlıyor, System.String[]

Bursa Tek Pota Ligi'nin bahar dönemi için geri sayım başladı.


Şehrin en dinamik spor organizasyonu olmak için yola çıkan Bursa Tek Pota Basketbol Ligi için başvurular başladı. İçindeki basketbol sevgisini eğlence ve keyifle harmanlamak isteyen sporseverlere fırsat sunacak olan Bursa Tek Pota Basketbol Ligi için şehrin dört bir yanından gelen takımlar, birbirleriyle mücadele ederken, aileleri de bu coşkuya doyasıya bir kez daha ortak olacak. Mart ayında 24 takımın iştirakiyle 4 grup olarak başlaması planlanan lig maçları Nilüfer'in gözde spor aktivite merkezlerinden olan Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 7-10 kişiden oluşacak olan takımlar, 4'er sporcuyla sahada keyifli bir mücadele içine girecek. Karşılaşmalar canlı anlatımla naklen yayımlanırken, sporcuların istatistiki bilgileri de mücadele sonunda kendileriyle paylaşılacak. Amatör ruhun profesyonel bir organizasyonla birleşeceği Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nin ilki büyük heyecana sahne olurken şampiyonluğa B Takımı ulaşmıştı. Güz döneminin şampiyonu ise Megrelspor olmuştu. Eğlenceli 3'lük ve 4'lük yarışmalarının yanı sıra All- Star heyecanı da bambaşka bir coşkuyu beraberinde getirmişti. Etkinlik şehir genelinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Bütün Bursalılara açık olan organizasyonda takımıyla yer almak isteyenler, www.bursabasketbolligi.com adlı adresten başvuru yapabilecek. - BURSA

basketbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gözüyaşlı bir annenin feryadı: "İkinci çocuğumu da kaybetmek istemiyorum"
Şoför, üstü kirli diye otobüsten kovduğu çocuk için kendisine tepki gösteren yolcuyu darp etti Arda ile ilgili bomba iddia: Sezon sonunda futbolu bırakıp Terim'in ekibine katılacak Khabib Nurmagomedov'a, Floyd Mayweather'la maç yapması için 100 milyon dolar teklif ettiler

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:31:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Tek Pota'da heyecan başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]