Bursa tek yürek oldu - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da evlerde kutlandı. Bursalılar saat 21.00'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şebboy Caddesi'nde vatandaşlar evlerin balkonlarından ve sokağa çıkan bazı vatandaşlar coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı'nı ardından 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Renkli görüntülerin oluştuğu cadde hep birlikte meşaleler yakarak kutlamalara ayrı bir renk kattı.



Mahalle halkı kendi aralarında kısa bir süre içerisinde böyle bir karar verdiklerini belirterek, "Çok güzel oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede daha güzel bayramları tüm Türkiye halkı olarak kutlarız" dedi.



Bir süre sonra sokağa çıkanlar evlerine geri dönerken geriye ise bu renkli görüntüler kaldı. - BURSA