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BTÜ yüksek lisans öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK desteği

16.08.2022 16:16
BTÜ yüksek lisans öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK desteği

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinin hazırladığı 3 ayrı projenin, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinin hazırladığı 3 ayrı projenin, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilim İnsanı Geliştirme Destek Programları kapsamında desteklenecek projeleri yüksek lisans öğrencileri Bade Mutlu, Sefa Aras ve Zeynep Sığın hazırladı.

İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri Dalında desteklenmeye hak kazanan 3 yüksek lisans tezinin danışmanlığını BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü yürütüyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen yüksek lisans öğrencilerinden Bade Mutlu, tez konusunun "Hibrit inovatif membran reaktör prosesinde çevreci biyoyakıt üretimi" olduğunu aktardı.

Mutlu, dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğine dikkati çekerek, bu olguya paralel olarak enerji ihtiyacının arttığını, çevre kaygısının güdülerek biyoatıkların işlenmesi ve bu süreç sonucunda biyokimyasallar ile biyoyakıtların elde edilmesi yönünde çeşitli bilimsel çalışmaların olduğunu ifade etti.

Pek çok ülkede de başarılı uygulamaların bulunduğunu, özellikle tarımsal atıkların yenilenebilir karbon kaynağı olduğunu hatırlatan Mutlu, tarımsal atık kökenli biyokütleden, yakın gelecekte ulaşımda kullanılan yakıtın yüzde 20'sinin ve kimyasalların da yüzde 25'inin üretileceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Mutlu, bu tez çalışmasının sonucunda fonksiyonel katalizör ve membranlar sentezlenerek biyoyakıt üretimi için literatürde kullanılmamış, yenilikçi bir üretim yöntemi geliştirilmiş olacaklarını belirtti.

Çalışması TÜBİTAK tarafından desteklenecek yüksek lisans öğrencisi Sefa Aras ise termal koruma sistemlerinde kullanılmak üzere kompozit malzeme sentezi üzerine çalıştıklarını duyurdu.

Tez çalışmasında havacılık ve uzay alanında Türkiye'nin atılımlarına katkı vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Aras, dünya atmosferine hızla giren uzay araçların, yeniden giriş füzeleri, uzay kurtarma kapsülleri, hipersonik uçuş araçları, roket nozullarında kullanılan termal koruma sistemlerinin yapı taşı olan, ablatif polimerik kompozitlerin üretilmesini amaçladıklarını bildirdi. Aras, tez çalışmasına konu olan termal koruma sistemi üretiminin, milli uzay programının dışa bağımlılığını azaltacağını, bu sayede de ülke ekonomisine önemli miktarda katkı sağlayacağına inandığı kaydetti.

2210-C Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan bir diğer BTÜ yüksek lisans öğrencisi Zeynep Sığın de deniz suyundan içme suyu ve kullanma suyu elde etmek üzerine çalışma yürüttüğünü, tez çalışmasında elde edilecek çıktının temiz suyun elde edilmesi sürecinde düşük enerji tüketimi ve maliyetinin yanı sıra istenilen kalitede içme ve kullanma suyu üretimi potansiyeli olan yöntem olacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

Bursa, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BTÜ yüksek lisans öğrencilerinin projelerine TÜBİTAK desteği - Son Dakika

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