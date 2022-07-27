Bursa'da geliştirilen tekstil malzemesi kaplandığı yüzeyde bakterileri barındırmıyor - Son Dakika
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Bursa'da geliştirilen tekstil malzemesi kaplandığı yüzeyde bakterileri barındırmıyor

27.07.2022 12:07
Bursa'da geliştirilen tekstil malzemesi kaplandığı yüzeyde bakterileri barındırmıyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Koçer ve ekibi tarafından kaplandığı yüzeyde bakteri oluşumunu önleyen polimerik tekstil malzemesi üretildi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Koçer ve ekibi tarafından kaplandığı yüzeyde bakteri oluşumunu önleyen polimerik tekstil malzemesi üretildi.

Prof. Dr. Hasan Basri Koçer'in yürütücülüğündeki ekip, 2 yıllık çalışma sonunda antibakteriyel etkili, uygulandığı kumaşa yüksek emicilik sağlayan, esnek tekstil malzemesi ortaya çıkarttı.

Koçer ve ekibinin yaptığı testler sonunda kaplandığı yüzeyde bakteri oluşumunu önlediği belirlenen tekstil ürünü mikrobiyoloji analizlerinden de başarıyla geçti. Hafifliği ve esnekliği sayesinde tercih edilen her yüzeye kaplanabilen malzeme, kumaşlarda 150 yıkamaya kadar özelliğini koruyabiliyor.

Üniversitenin Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koçer, AA muhabirine, polimer kimyası ve su membranları konusunda çalışmalar yaptığını söyledi.

Çalıştıkları projeyle elde ettikleri polimerik kaplamalar sayesinde antimikrobiyal ürünlerin kullanıldıkları yüzeylerde uzun süre etkisini sürdürmesini sağladıklarını vurgulayan Koçer, çapraz bulaş riskini de minimuma indirdiklerini belirtti.

Antimikrobiyal kaplamalar alanında çalışmaları olduğunu belirten Koçer, şöyle konuştu:

"Son dönemde patlak veren çikolata hatlarındaki gıda kontaminasyonu kriziyle birlikte antimikrobiyal kaplamalar daha popüler hale geldi. Bu alanda proses hatlarına yönelik çeşitli kaplamaları ekibimle birlikte sentezliyorduk. Sağlık Bakanlığı tarafından bunların test edilmesini sağladık. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizlerde kumaşlarda dört farklı bakteri türüne karşı yüzde 99.9 etkinlik sağlandı. Benzer teknolojileri başka ülkelerde de çalışılıyor ama bizimki hibrit mikrolifli, hafif ve esnek bir malzeme. Polimerik bir malzeme olması dolayısıyla farklı tekstil ya da yüzeye de entegre edilebilir."

Koçer, geliştirdikleri yöntemlerle kaplanan kumaşların 150 yıkamaya kadar bakterilere karşı etkinlik gösterdiğini aktardı.

"Geliştirdiğimiz teknolojiyle yüzeydeki mikroplar, inaktive oluyor"

Geliştirdikleri kumaşa yönelik talep olduğunu da belirten Koçer, gıda üretim hatlarına da uygulanabilen tekstil malzemesinin çikolata üretimi yapan birkaç büyük firmayla ürünün satışı için görüştüklerini de söyledi.

Birçok alanda kullanılan mikrofiber bezlerin yüzeylerini kapladıklarını anlatan Koçer, şunları kaydetti:

"Restoranların mutfak alanları ya da daha büyük çapta düşünürsek gıda proses hatlarında yüzeylerdeki mikrobiyal kalıntılar ve çapraz bulaşı çözülemeyen önemli sorunlardan biridir. Bu ortamlarda su da var suyu da kullanıyorsunuz, buralarda sıcaklığın etkisiyle birlikte su ve nişasta birleştiği zaman bakteri ve küfler için bir yaşam ortamı oluşuyor. Mikrofiber bezlerin yüzeyindeki kötü kokuların sebebi bunlar. Geliştirdiğimiz teknolojide, yüzeydeki mikroplar, kısa süre içinde inaktive oluyorlar, çoğalamadıkları için hem kötü kokunun önüne hem de başka bir alanın tekrar bakteriler tarafından kirlenmesinin önüne geçiliyor. İleride de bu tür bezlerin daha sıklıkla kullanıldığını göreceğiz, özellikle gıda üretimiyle ilgili hatlarda."

Koçer, geliştirdikleri ürünün prototipten ticarileşmeye doğru ilerlediğini ifade ederek, "Bu geliştirdiğimiz projelerle ilgili daha önceden patentlerimiz vardı. Bunları tekrar firmalarla görüşerek birtakım küçük değişikliklerle ticarileştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Polimer biliminin Türkiye'de kaplama, otomotiv, tekstil ve ambalaj sektörlerinde çok önemli hale geldiğini vurgulayan Koçer, polimer mühendisliği bölüm sayısının hızla arttığını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Hasan Basri, Bursa, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bursa'da geliştirilen tekstil malzemesi kaplandığı yüzeyde bakterileri barındırmıyor - Son Dakika

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