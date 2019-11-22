Bursa Teknik Üniversitesi'den BEBKA eğitim projelerine destek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Girişimcilik ve Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Mali Destek Programları kapsamında desteklenen projelerde satın alma işlemlerinin yönetimi amacıyla, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, BTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Öztürk, şube müdürleri Çetin Karabağ ve Mehmet Efendioğlu tarafından Kamu İhale Kanunu ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) eğitimi düzenlendi.

Eğitime İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ve okullarda görev yapan yönetici ve proje koordinatörü öğretmenlerden oluşan 40 kişi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Bursa'da meslek liseleri tarafından hazırlanan 16 projeye ek finansman dahil 12 milyon 51 bin 166 lira donatım desteği sağlanacağını, müdürlük tarafından hazırlanan Bursa Çocuk Girişimci Öğrenme Merkezi başlıklı projenin de 516 bin 236 lira bütçe ile destekleneceğini ifade etti.

"Meslek okullarımız gerek fiziksel koşulları ve altyapısı ile gerekse güçlü eğitimci kadrosuyla her geçen gün gelişme kaydediyor" diyen Altıntaş, yapılan tüm çalışmaların, şehrin tüm dinamiklerinin mesleki ve teknik eğitim için bir araya gelmesiyle daha da anlamlı hale geldiğini belirtti.