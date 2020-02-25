Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi'nde - Son Dakika
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Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi'nde

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerini konuk etti.

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi'nde, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerini konuk etti.


Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 3. Sınıf öğrencileri ve beraberindeki öğretim üyeleri, kale ve etrafında ortaya çıkartılan yamaç yerleşim merkezi ve il merkezi ile ilgili teknik incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.


Nevşehir Kalesi etrafında ve şehir merkezinde incelemelerde bulunan heyet, alanda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.


Daha sonra Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret eden heyete, Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ve İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Satılmış tarafından şehir imar planı ve kentsel dönüşüm alanları hakkında brifing verildi.


6 öğretim görevlisi ve 14 öğrenciden oluşan heyet ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın konuğu oldu.


Arı, Bursa'dan gelen öğrencileri ve öğretim görevlilerini Nevşehir'de konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.


Nevşehir'deki teknik inceleme gezileri sırasında kendilerine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Arı'ya teşekkür eden Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dr. Öğr. Üys. Ersan Koçak, Arı'ya üniversitelerinin teşekkür plaketini takdim etti. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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