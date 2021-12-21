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Bursa Teknik Üniversitesi ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği iş birliği - Son Dakika

Bursa Teknik Üniversitesi ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği iş birliği

21.12.2021 14:15
Bursa Teknik Üniversitesi ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği iş birliği

Yıldırım Belediyesi, yerel yönetimlerin özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaları ve projeleri konusunda iş birliğini geliştirerek engellilere yönelik farkındalığı arttırmak için çalışmalar yürütüyor.

Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği iş birliğiyle'Cosmopolis Projesi' kapsamında, özel çocuklar BTÜ öğrencileriyle bir araya geldi.

Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği ortaklığı ile 'Cosmopolis Projesi' hayata geçirildi. Proje ile Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Müzik Akademisi, Engelsiz El Sanatları Grubu, Engelsiz Mutfak kursiyerleri, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ile BTÜ Yıldırım Beyazıt Yerleşkesi'nde bir araya geldi. Özel gereksinimli bireyler ile öğrenciler arasındaki etkileşimi arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kursiyerlerin hazırladıkları ürünler ve gösteriler büyük beğeni topladı.

Yıldırım Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bursa Teknik Üniversitesi ve Simbiyoz Sosyal Aktivite Derneği iş birliği - Son Dakika


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