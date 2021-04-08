Bursa Teknik Üniversitesinin merkez laboratuvarları uluslararası sertifikasıyla Türk sanayisine güç katıyor - Son Dakika

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN 17025 kapsamında laboratuvar akreditasyonunu alan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB) Türk sanayisine güç katıyor.

BTÜ bünyesinde 2017'den beri faaliyette olan merkezde, ozon yaşlandırma, xenon yaşlandırma, floresan UV yaşlandırma, yırtılma mukavemeti ve formaldehit emisyon tayini olmak üzere beş farklı test, uluslararası sertifikasyonla gerçekleştiriliyor.

Özellikle sanayi ile iş birliğini güçlendiren BTÜ'nün merkezinde Mikroskopi ve Yüzey Analizi Laboratuvarı, Kauçuk Plastik Laboratuvarı, Termal Analiz Laboratuvarı, Kromatografi Laboratuvarı, Spektroskopi Laboratuvarı, Genel Kullanım ve Numune Hazırlama Laboratuvarı'nda, kimyasal, metal, seramik, polimer (plastik ve kauçuk), kompozit, tekstil, ağaç ve ağaç ürünleri sektörlerinin ihtiyaç duyduğu testler ve analizler başarıyla yapılıyor.

Kuruluş bütçesinin yüzde 75'i Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, yüzde 15'i Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve yüzde 10'u BTÜ tarafından karşılanan laboratuvarlarda aynı zamanda akademisyenlerin yürüttükleri projeler de yer alıyor.

"10 milyon liralık bir yatırım ve 77 çok önemli cihaz var"

BTÜ MERLAB Müdürü Prof. Dr. Sami İmamoğlu, AA muhabirine, üniversitelerinin yeni olmasına rağmen sanayi ile iş birliği içinde çalıştığını söyledi.

Ar-Ge konusunda Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldıklarını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Merkezimiz 1500 metrekare üzerine kurulu ve içerisinde 6 önemli laboratuvar var. Burada 10 milyon liralık bir yatırım ve 77 çok önemli cihaz var, özellikle paydaşların istediği, arzuladığı cihazları almış olduk. Akreditasyon süreci benden önce Prof. Dr. Kenan Yıldırım zamanında başlatıldı. Bu sertifikasyon işi standartlaşma açısından, yaptığınız testin değeri açısından çok önemli. Bursa'da bu ilk defa alınan bir akreditasyon. Firmalara testlerini yapıp sonuçlarını veriyoruz ancak bununla beraber testlerimiz uluslararası bir değer kazanmış oldu. Yani burada yapmış olduğunuz test ile başka bir ülkede yapmış olduğunuz test arasında fark olmayacak dolayısıyla kabul görebilir bir test anlamına geliyor. Biz bu sürece de paydaşların istekleriyle girdik çünkü bazı testler vardı, bunların akreditasyon olmadan yurt dışına satılması mümkün olmuyordu. Şu anda Türkiye'de ve dünyada kabul görebilir testler yapmaya başladık."

"Sertifikasyonlu testler sanayiciler için büyük avantajlar getirecek"

Bursa'nın bir sanayi şehri olduğunu dile getiren Prof. Dr. İmamoğlu, sertifikasyonlu testlerin sanayiciler için büyük avantajlar getireceğini ifade etti.

İmamoğlu, üniversiteleri sayesinde Bursa'nın test laboratuvarı merkezi olabileceğini vurgulayarak, "Özellikle gelişmiş laboratuvarımız sayesinde 2018'den bu yana 3 bin 670 adet iş üretildi. Bunun yanında 300'den fazla farklı firmaya arz gerçekleştirildi, 21 üniversiteden de araştırmacıların talepleri yerine getirildi. BTÜ MERLAB, Marmara Bölgesi'ne, ülkemizdeki sanayicilere, üniversitelere, destek olabilmekte ve katkı verebilmektedir. Bursa zaten kendi başına lojistik bir yerde, sanayi şehirlerinin taleplerini karşılayabilecek hale geleceğini umuyoruz." diye konuştu.