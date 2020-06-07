Bursa Teknik Üniversitesinin yıkanabilir maske kumaşına yurt içi ve dışından ilgi - BURSA - Son Dakika

Bursa Teknik Üniversitesinin yıkanabilir maske kumaşına yurt içi ve dışından ilgi - BURSA

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) laboratuvarlarında geliştirilen dokuma esaslı, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir maske kumaşı, yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) laboratuvarlarında geliştirilen dokuma esaslı, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir maske kumaşı, yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile Dominant Tekstil arasında yürütülen proje kapsamında doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni maske kumaşının seri imalatına başlandı.

Kumaş ve kumaştan üretilen maskeler, Umman, Tunus, Fas, ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye ihraç edilirken, birçok ülke ile de ihracat için görüşmeler sürüyor.

BTÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, AA muhabirine, bez maskelerin tek kullanımlık maskelerin yerini almaya başladığını ifade etti.

Geliştirdikleri kumaşın 4 farklı testten yüksek başarı oranıyla geçtiğini dile getiren Yıldırım, "Kumaş ile dünya çapında bez maske kavramı oluşmuş ve bu ürüne yönelik hem Avrupa hem de ülkemizde standardizasyon geliştirilmiştir. Ürettiğimiz bu kumaşın EN 14683 standardizasyonunda belirtilen FFP2 ve N95 kalitesinde olduğu testlerle raporlanmıştır. Laboratuvar ortamında geliştirdiğimiz ürün, ayırma etkinliği, doku yapısı ve kompozisyonundaki lif özelliğiyle, artırılmış dokuma tekniğiyle üretilmiş inovatif bir kumaştır. Bakteri filtreleme etkinliği test sonucu aynı zamanda virüsle ilgili de bir parametre olacak." diye konuştu.

Yıldırım, geliştirdikleri kumaşın, hali hazırda kullanılan cerrahi maskelere göre çok yüksek oranda bakteri filtreleme oranına sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu andaki cerrahi maskelerin yüzde 90-95 aralığında bakteri filtreleme oranı var ama bizim geliştirdiğimiz kumaşta yapılan test sonuçlarına göre yüzde 99,96. Dolayısıyla biyolojik varlıkların filtrasyonu konusunda çok yüksek konumda. Bir de nefes alabilirlik parametresi çok önemli, bizim kumaşımız muadillerine göre daha iyi hava geçirgenliği ve daha iyi bir nefes alabilirlik sağlıyor. Herhangi bir kimyasal ve nano-partikül içermediği için biyo-uyumlu bir ürün olup sağlık üzerinde olumsuz etkisi yoktur. Kumaş, teknoloji transfer ofisi aracılığıyla Dominant Tekstil'e devredildi ve seri üretimi devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından kumaşa yoğun talep var."

"Kumaştan üretilen maske 1-2 ay arasında kullanılabilir bir ömre sahip"

Prof. Dr. Kenan Yıldırım, geliştirdikleri kumaştan üretilen maskelerin yaygın bilinen N95 seviyesinde partikül filtreleme özelliğine sahip olduğunun yapılan Eurolab testleriyle de raporlandığını dile getirdi.

Maskelerin toptan satışının başladığını ve yakında perakende olarak da satışa çıkacağını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Dünyada 7 milyardan fazla insan var, her insan günlük bir maske kullansa 7 milyar maske yapar, şu an günlük kullan-at şeklinde 7 milyar maske üretecek kimse yok. Yaptığımız bu öncü çalışmayla iyi bir filtrasyon özelliği olan maske kumaşı üretilebileceği de gösterilmiş oldu. Geliştirdiğimiz kumaştan üretilen maske 1-2 ay arasında kullanılabilir bir ömre sahip, bundan dolayı fiyat avantajı da çok fazla. Kumaşı insanlar alıp evde kendileri de maske üretebilir, yüz bedenlerine ve günlük kıyafetlerine uyumlu üretim de yapabilirler."

Bursa Teknik Üniversitesinin yıkanabilir maske kumaşına yurt içi ve dışından ilgi - BURSA

Kenan Yıldırım, Yıldırım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 01:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa Teknik Üniversitesinin yıkanabilir maske kumaşına yurt içi ve dışından ilgi - BURSA - Son Dakika Ekonomi

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