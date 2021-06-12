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Bursa Teknofest'i İstiyor - Son Dakika

Bursa Teknofest'i İstiyor

12.06.2021 19:23
Bursa Teknofest'i İstiyor, System.String[]

12 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİBursa Teknofest'i istiyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'in 2022 yılında Bursa'nın ev sahipliğinde yapılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ve iddialı...

12 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa Teknofest'i istiyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'in 2022 yılında Bursa'nın ev sahipliğinde yapılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ve iddialı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini amaçlayan 'Teknofest 2021 Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali', 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Teknofest 2021'in 'Savaşan İHA ve İHA' kategorisindeki yarışmaları ise 6-18 Eylül tarihleri arasında Bursa'nın ev sahipliğinde yapılacak. Yarışmaların tanıtım programı ise, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ev sahipliğinde Yunuseli Havaalanı'na yapıldı. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ahmet Kılıç, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iş adamları ve öğrenci toplulukları katıldı.

"Teknofest'in Bursa'da yapılması için iddialıyız"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehri güzelleştirmenin yanında sorumluluk alanlarında olmayan konuları da önemle ele alarak desteklediklerini söyledi. Gençlerin önünün açık olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, gece gündüz demeden çalışan gençlerin emeklerine tanık olduklarını, yüksek katma değerli teknolojiyle ülkenin bir yere geleceğinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ifade etti. Artık fasonculuktan vazgeçerek yüksek teknoloji rehber edinmek gerektiğini dile getiren Başkan Aktaş, "84 milyon nüfuslu bir ülke olarak önemli bir coğrafyada bulunuyoruz. Gençlerimizin çalışmalarında ne kadar heyecan duyduğunu biliyorum. Bunların hepsi ülkenin geleceği adına çok önemli. Örnek gösterilen ülkelerin daha da önüne geçmenin altyapısı oluşturuluyor. Bunlara inanarak çalışmak lazım. Genç beyinlerin ürettiklerini bu ülke ve şehirler için hayata geçirmeliyiz. Gençlerde bu vizyonun olduğuna inanıyorum. Eylül ayı için heyecanlıyız. Teknofest'in önümüzdeki yıl Bursa'da yapılması için iddialıyız. Gerekli talebimizi ilettik. Bursa'da bunun karşılığı var" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin gelecek adına teknolojik hamlelere destek verdiğinin altını çizen Başkan Aktaş, "Gençlerin emekleri, ülkenin geleceği için çok değerli. Kendi geleceğiniz adına bugün çalışmanız gerekiyor. Bu çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız. İnşallah bu yatırımın karşılığını yakın zamanda ülke olarak göreceğiz. Allah yardımcınız olsun. Hem Bursa'da hem de İstanbul'daki organizasyonda özel başarılar bekliyoruz. Dereceye girenlere de ciddi ödüller vereceğimizi söylemek isterim" diye konuştu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, Teknofest 2021'in 'Savaşan İHA ve İHA' kategorisindeki yarışmaların Bursa'ya alınmasında öğrencilerin büyük gayretleri olduğunu hatırlattı. Öğrencilerin, hafta içi çok çalışıp yorulan hafta sonu da dinlenmek isteyen bir babanın üzerine atlayan sevimli çocuklar gibi hocalarını hiç rahat bırakmadan çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Arif Karademir, "Bu sene 100 civarında takımla Teknofest'e başvurduk. Bununla gurur duyuyoruz. Öğrencilerin hayata en iyi şekilde hazırlanması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Teknofest, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli ayağıdır. BTÜ olarak Teknofest'te paydaş üniversiteyiz. Çok güzel başarılar elde ettik. Geçene seneki yoğun katılımımız sonucu uçan araçlar yarışının Bursa'da olmasına karar verildi. Bunu sahiplenirsek devamlı Bursa'da olacak. Teknolojik ürünler üreten ve insan yetiştiren bir ekosistemi Bursa'da sağlamalıyız. BTÜ olarak deniz, hava ve kara araçları konusunda teknik mühendislik anlamında kararlı adımlarla iyi yerlere gelecektir. Bursa büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Osmangazi ve Yıldırım Belediyesi, BTSO ve sanayiciler bizlerin en büyük sponsorları. Hepsine teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, bayrak direğinin çelik telini üretmekle övünen Türkiye'den savaş gemisi, yerli tanklar, İHA ve SİHA'lar üreten Türkiye'ye gelindiğini söyledi. Uçsuz bucaksız hayalleri olan gençlerle buluşmanın mutluluk verdiğini anlatan Gözgeç, ufku geniş gençlerle daha Türkiye'ye inşa edeceklerini dile getirdi. Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Gözgeç, artık başımıza icat çıkarın diyerek gençlerin önünü açmaya hazır olduklarını söyledi.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, eskiden hep yurtdışındaki başarı hikayelerinin anlatıldığını, ancak artık Türk gençlerinin dünyada örnek gösterildiğini belirtti. Gençlere destek verilmesiyle pek çok başarının geleceğini söyleyen Kılıç, her geçen gün bitmeyen teknolojilerin ortaya çıkmasının da sevindirici olduğunu ifade etti. Kılıç, Teknofest'e katılan öğrencilere başarılar diledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilere ve eğitim dünyasına destek vermek için birçok yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, Teknofest'e katılacak gençlere başarılar diledi.

Bilim, Fikir ve Sanat Topluluğu Başkanı Necibe Elif Küçükkayar ve Uzay Havacılık ve Savunma sanayi Topluluğu Başkanı Orkun Alp Tepeli de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek kendilerine her zaman destek veren üniversiteye ve diğer paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından uçuş gösterileri gerçekleştirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Havacılık, Haziran, Bursa, Uzay, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bursa Teknofest'i İstiyor - Son Dakika


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