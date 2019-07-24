Son Dakika Haberleri: Bursa, teknolojik dönüşümü yeni nesil OSB’ler ile yapacak
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Bursa, teknolojik dönüşümü yeni nesil OSB’ler ile yapacak

1 saat önce

Türkiye'deki bin 156 Ar-Ge Merkezi'nden 121'inin Bursa'da bulunduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, kentte kurulacak yeni OSB'ler ile birlikte Bursa'nın sanayi kenti kimliğini, teknoloji kenti kimliğine taşıyacağını söyledi.

Bursa, teknolojik dönüşümü yeni nesil OSB’ler ile yapacak, System.String[]
Türkiye'deki bin 156 Ar-Ge Merkezi'nden 121'inin Bursa'da bulunduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, kentte kurulacak yeni OSB'ler ile birlikte Bursa'nın sanayi kenti kimliğini, teknoloji kenti kimliğine taşıyacağını söyledi.
Türkiye, Bursa, OSB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:02 
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