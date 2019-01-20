Bursa tekstil sektörünün rotası İngiltere
42 dakika önce
Bursa tekstil sektörü temsilcileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı'nı ziyaret etti.
Bursa tekstil sektörü temsilcileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı'nı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:35
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