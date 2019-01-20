Son Dakika Haberleri: Bursa tekstil sektörünün rotası İngiltere

Bursa tekstil sektörünün rotası İngiltere

42 dakika önce

Bursa tekstil sektörü temsilcileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı'nı ziyaret etti.

Bursa tekstil sektörünün rotası İngiltere, System.String[]
Bursa tekstil sektörü temsilcileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı'nı ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:35 

Bursa, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma İznik Çinisinden Satranç Takımı Yaptı, 5 Bin Liraya Sattı

TEM'de Çift Katlı Halk Otobüsünde Yangın Çıktı! 3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:17:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa tekstil sektörünün rotası İngiltere
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]