Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğinde düzenlenen Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğinde düzenlenen Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu başladı.



Kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, programın verimli ve bereketli geçmesini temenni etti.



Bursa Tekstil ve Hazır Giyim İş Forumu ile ticari ilişkilerin daha da gelişeceğini vurgulayan Gerim, "Ülkelerimiz arasında ticari ilişkilerimiz var. İnşallah bu toplantıda bu ilişkilerimizi biraz daha ilerletmek açısından önem arz ediyor. Bu toplantıya vesile olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Arap ülkelerinden gelen 60 kişilik heyetle ikili iş görüşmeleri yapılacağı iş forumu yarın sona erecek.

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