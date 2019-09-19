Son Dakika Haberleri: Bursa tekstili Premiere Vision Paris Fuarı’na damga vurdu
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Bursa tekstili Premiere Vision Paris Fuarı’na damga vurdu

35 dakika önce

BTSO Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesi kapsamında tekstil sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 70 kişilik heyet, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Premiere Vision Fuarı'nda yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.

Bursa tekstili Premiere Vision Paris Fuarı’na damga vurdu, System.String[]

BTSO Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesi kapsamında tekstil sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 70 kişilik heyet, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Premiere Vision Fuarı'nda yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Fransa, Paris, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:15 
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