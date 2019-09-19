Bursa tekstili Premiere Vision Paris Fuarı’na damga vurdu
35 dakika önce
BTSO Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesi kapsamında tekstil sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 70 kişilik heyet, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Premiere Vision Fuarı'nda yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.
BTSO Küresel Fuar Acentesi (KFA) projesi kapsamında tekstil sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 70 kişilik heyet, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Premiere Vision Fuarı'nda yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:15
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