Son Dakika Haberleri: Bursa Teleferik AŞ'den Down Sendromlulara Jest

Bursa Teleferik AŞ'den Down Sendromlulara Jest

26 dakika önce

Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu bireylere ve yanlarında gelecek bir yakınlarına ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Bursa Teleferik AŞ'den Down Sendromlulara Jest, System.String[]
Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu bireylere ve yanlarında gelecek bir yakınlarına ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Teleferik AŞ Genel Müdürü Erdal Ey, yaptığı açıklamada, down sendromunun bir hastalık olmadığını belirtti.

Down sendromunun farkındalık olduğunu vurgulayan Ey, şunları kaydetti:

"21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nün farkına varalım unutmayalım, unutturmayalım. Bizler de Teleferik AŞ olarak bugünde bazı etkinlikler yapacağız. Etkinlik çerçevesinde 21 Mart günü boyunca down sendromlu bireylere ve yanlarında gelecek olan bir yakınlarına teleferik bileti hediye edip ücretsiz ulaşım sağlanacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:04 Kaynak: AA

Uludağ, 21 Mart, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı Sosyal Medya Fenomeni Olmak İsteyen Sürücü Para Cezasından Kurtulamadı Fatih Terim, Bursa Maçının Devre Arasında Çok Sinirlendi Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka Maçını Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Teleferik AŞ'den Down Sendromlulara Jest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]