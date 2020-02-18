Bursa telefonu bırakıp kitap okuyana, okuduğu kitap hediye - Son Dakika

Telefonu bırakıp kitap okuyana, okuduğu kitap hediye

BURSA'da İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Günleri Fuarının okuma bölümünde, telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara okudukları kitap hediye ediliyor.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İnegöl Belediyesi Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. 13 Şubat'ta açılan ve 23 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek fuarda 124 yayınevi, 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap İnegöllülerle buluştu. Yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günlerinin de yer aldığı fuarda, farklı etkinliklere de imza atılıyor.

Teknolojinin gelişimiyle özellikle yeni neslin teknoloji bağımlılığı artarken, İnegöl Belediyesi bu duruma dikkat çekmek için 'Telefona 45 Dakika Araö etkinliği düzenledi. Fuar alanında oluşturulan kitap okuma bölümünde telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara, okudukları kitap hediye ediliyor. 4'ncü Kitap Günleri Fuarının en çok dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Telefona 45 Dakika Ara etkinliği ile telefon ve sosyal medya bağımlılığına vurgu yapılıyor. Aynı zamanda okumaya özendirilip daha fazla kitap okunmasına teşvik ediliyor.