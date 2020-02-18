Bursa telefonu bırakıp kitap okuyana, okuduğu kitap hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa telefonu bırakıp kitap okuyana, okuduğu kitap hediye - Son Dakika

Bursa telefonu bırakıp kitap okuyana, okuduğu kitap hediye

6 saat önce

Telefonu bırakıp kitap okuyana, okuduğu kitap hediyeBURSA'da İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Günleri Fuarının okuma bölümünde, telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara okudukları kitap hediye ediliyor.

Telefonu bırakıp kitap okuyana, okuduğu kitap hediye

BURSA'da İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Günleri Fuarının okuma bölümünde, telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara okudukları kitap hediye ediliyor.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İnegöl Belediyesi Kitap Günleri Fuarı tüm hızıyla sürüyor. 13 Şubat'ta açılan ve 23 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek fuarda 124 yayınevi, 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap İnegöllülerle buluştu. Yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günlerinin de yer aldığı fuarda, farklı etkinliklere de imza atılıyor.

Teknolojinin gelişimiyle özellikle yeni neslin teknoloji bağımlılığı artarken, İnegöl Belediyesi bu duruma dikkat çekmek için 'Telefona 45 Dakika Araö etkinliği düzenledi. Fuar alanında oluşturulan kitap okuma bölümünde telefonunu görevlilere teslim ederek 45 dakika kitap okuyanlara, okudukları kitap hediye ediliyor. 4'ncü Kitap Günleri Fuarının en çok dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Telefona 45 Dakika Ara etkinliği ile telefon ve sosyal medya bağımlılığına vurgu yapılıyor. Aynı zamanda okumaya özendirilip daha fazla kitap okunmasına teşvik ediliyor.

Bursa telefonu bırakıp kitap okuyana, okuduğu kitap hediye

İnegöl Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
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