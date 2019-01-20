Bursa Temizlerken Ateş Alan Tüfek İşaret Parmağını Kopardı
1 saat önce
Temizlerken ateş alan tüfek işaret parmağını kopardıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana olayda kamp kurduğu çadırda tüfeğini temizleyen Arif Arslan'ın (40) tüfeğin ateş alması sonucunda parmağı koptu.
Temizlerken ateş alan tüfek işaret parmağını kopardı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde meydana olayda kamp kurduğu çadırda tüfeğini temizleyen Arif Arslan
'ın (40) tüfeğin ateş alması sonucunda parmağı koptu.
Olay İnegöl'e bağlı Tahtaköprü
mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. 2 arkadaşıyla birlikte ormanlık alanda kamp kuran Arif Arslan, tüfeğini kurduğu çadır içersinde temizlemeye başladı. Temizlik yaptığı sırada sol elinin işaret parmağını tüfeğin namlu deliğine soktuğu sırada, tüfek ateş aldı. Namludan çıkan saçmalar nedeniyle parmağı koptu.
Kanlar içinde kalan adamın yardımına arkadaşları koştu. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Parmağı kopan adam, tedavinin ardından Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kopan parmak tüm aramalara rağmen bulunamadı.Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:34 Kaynak: DHA
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