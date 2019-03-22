Bursa, termal kaynaklarıyla Avrupa pazarında
1 saat önce
Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'nin (EHTTA) Türkiye'den ilk ve tek üyesi olan Bursa'nın termal zenginlikleri, Yunanistan'da düzenlenen EHTTA 2019 YILI 1. Genel Kurulu'nda Avrupa ülkelerinin dikkatine sunuldu.
Avrupa
Tarihi Termal
Kentler Birliği'nin (EHTTA) Türkiye
'den ilk ve tek üyesi olan Bursa
'nın termal zenginlikleri, Yunanistan
'da düzenlenen EHTTA 2019 YILI 1. Genel Kurulu'nda Avrupa ülkelerinin dikkatine sunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:00
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