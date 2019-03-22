Son Dakika Haberleri: Bursa, termal kaynaklarıyla Avrupa pazarında

Bursa, termal kaynaklarıyla Avrupa pazarında

1 saat önce

Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'nin (EHTTA) Türkiye'den ilk ve tek üyesi olan Bursa'nın termal zenginlikleri, Yunanistan'da düzenlenen EHTTA 2019 YILI 1. Genel Kurulu'nda Avrupa ülkelerinin dikkatine sunuldu.

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Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'nin (EHTTA) Türkiye'den ilk ve tek üyesi olan Bursa'nın termal zenginlikleri, Yunanistan'da düzenlenen EHTTA 2019 YILI 1. Genel Kurulu'nda Avrupa ülkelerinin dikkatine sunuldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:00 

Ekonomi
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