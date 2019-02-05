Bursa Testereli Saldırgan Çobanı Yaraladı
1 saat önce
Testereli saldırgan çobanı yaraladıİnegöl ilçesinde küçükbaş hayvan otlatan çoban Sezer Budak (18), yanına gelen ismi henüz bilinmeyen şahıs tarafından testereyle kolundan yaralandı.
Testereli saldırgan çobanı yaraladı İnegöl
ilçesinde küçükbaş hayvan otlatan çoban Sezer Budak (18), yanına gelen ismi henüz bilinmeyen şahıs tarafından testereyle kolundan yaralandı.
Olay Bursa
'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisinde küçükbaş otlatan Sezer Budak'ın yanına ismini bilmediği şahıs motosikletiyle geldi. Köpekleri tutması için çobana seslenen şahıs, motosikletinden inip Budak'ın yanına gitti. Budak'a önce hakaret eden şahıs ardından elindeki budama testeresiyle saldırıya geçti. Testereyle sağ kolundan yaralanan Budak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kolunda derin kesi olan ve tendom bağı kopan Budak, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma
ekipleri genci yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:07 Kaynak: DHA
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