"Bursa Textile Show Fuarı"na 40 ülkeden 500 yabancı alıcı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) destekleriyle düzenlenen "Bursa Textile Show Fuarı"nı 40 ülkeden 500 yabancı alıcı ziyaret etti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda, 5 binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi ve her üç görüşmeden biri olumlu neticelendi.

Tekstil sektörünün dış ticaret hacmine güç katmak amacıyla yaklaşık yüz firmanın stant açarak yeni kreasyonlarını sergilediği fuara, 40 ülkeden 500 yabancı iş insanı geldi.

Açıklamada değerledirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarın her geçen yıl çıtasını yükselttiğini belirtti.

Sektörlerin ihracatına güç katacak çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Burkay, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın desteğiyle sadece tekstil sektöründe, 3 yılda 60'ı aşkın ülkeden 9 binin üzerinde yabancı iş insanını Bursa'da firmalarla buluşturduk. Bu ziyaretlerde 40 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Farklı sektörlerde olmak üzere 24'ü bulan UR-GE projelerinde yüzde 150'yi bulan ihracat artışları yakaladık. Bu yılki etkinliğimize yaklaşık 100 firmamız sta?ntlı katılım sağladı."

Bursa'nın ürünleri, Rusya'da büyük talep görüyor"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da Bursa'yı "fuarlar şehri" yapma hedefiyle önemli çalışmalara imza attıklarına dikkati çekerek, "Bursa Textile Show Fuarı, yükselen bir trendle dünyaya açılmaya devam ediyor. Yabancı ziyaretçilerin yüzde 70'i ilk defa fuara geldi." ifadesini kullandı.

Barutçu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Barutçu, alım heyeti ve fuar organizasyonlarının ihracata önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, "Önemli iş görüşmeleri yaptık. Avrupalı katılımcı sayısı da oldukça fazla. Organizasyonlar sayesinde her programda en az 10 yeni müşteri kazanıyoruz ve ciromuzda en az yüzde 10'luk artış sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar için İspanya'dan gelen sektör temsilcisi Valentin Camano Miranda da tekstil sektöründe Bursa'nın üretim gücü ve kalitesinin dünya standartlarında olduğunu belirterek, "Buraya en iyi kumaşı ve tekstil ürünlerini bulmak için geldik. Çok iyi bir organizasyon. Bursa, bizim en önemli partnerlerimizden biri olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Rusya'dan gelen sektör temsilcisi Liubov Anfimova da "Fuardan memnun ayrıldım. Bursalı firmalarla iş birliği yapmaya devam edeceğim. Bursa'daki fiyatlar oldukça uygun ve ürünler çok kaliteli. Bursa'nın ürünleri, Rusya'da büyük talep görüyor." dedi.