Bursa Textile Show Fuarı" Yarın Açılacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen "Bursa Textile Show Fuarı", yarın kapılarını yeniden açacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen "Bursa Textile Show Fuarı", yarın kapılarını yeniden açacak.



Odadan yapılan açıklamaya göre, üç gün boyunca sektördeki yeniliklerin ve Bursa'nın modaya yön veren ürünlerinin sergileneceği fuar 2-4 Nisan'da Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.



Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) destekleriyle düzenlenecek fuarda 90 firma, 2020 ilkbahar yaz kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.



"Let's Meet in Bursa" sloganıyla gerçekleştirilecek fuarda, ayrıca BTSO'nun Ticari Safari Projesi ile tekstil sektörüne yönelik yürüttüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında ve katılımcı firmaların talepleri doğrultusunda Rusya, Ukrayna, Sırbistan başta olmak üzere 40 ülkeden 350'yi aşkın yabancı iş insanı ikili görüşmelerde bulunacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Textile Show'un uzun bir aradan sonra Bursa'da tekstil sektöründe düzenlenen ilk fuar olma özelliği taşıdığını vurguladı.



Fuarın sektöre büyük bir güç kattığını ifade eden Burkay, Ticaret Bakanlığının destekleriyle BTSO tarafından tekstil sektörüne yönelik gerçekleştirilen UR-GE projelerinin, fuarın hazırlanmasına öncülük ettiğini belirtti.



Burkay, UR-GE projeleri kapsamında daha önce alım heyeti programı olarak düzenlenen organizasyonun firmaların özverili çalışmaları neticesinde fuar kimliği kazandığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"İhracat odaklı bir vizyona sahip olan Bursa tekstil sektörünün hedeflerine ulaşabilmesinde Bursa Textile Show büyük rol oynamaya devam edecek. Geçen yıl ilk kez düzenlenen fuar katılımcılar ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı. Bursa Textile Show, tekstilin başkenti Bursa'nın üretim ve tasarımdaki kalitesinin sergilendiği önemli bir platform haline geldi. 2018 yılının Kasım ayında düzenlediğimiz ilk fuarda Bursalı firmalarımız 50 ülkeden 350'ye yakın yabancı alıcıyla 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirmişti. Sektörün beklentilerini karşılamayı başaran fuarımız, önemli iş ve ihracat bağlantılarının oluşmasına da zemin hazırladı."

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