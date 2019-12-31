Bursa Ticaret Borsası
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 43 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:22 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Kuzu eti (karkas)
| kg
| 43,00
| Koyun eti (karkas)
| kg
| 30,00
| Dana eti (karkas)
| kg
| 33,00
| Yumurta
| adet
| 0,35
| Dana (canlı)
| kg
| 17,30
| Muhtelif balık
| kg
| 10,53
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