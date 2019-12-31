Bursa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Bursa Ticaret Borsası

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 43 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Kuzu eti (karkas) kg 43,00
Koyun eti (karkas) kg 30,00
Dana eti (karkas) kg 33,00
Yumurta adet 0,35
Dana (canlı) kg 17,30
Muhtelif balık kg 10,53

Bursa, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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