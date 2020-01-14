Bursa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Bursa Ticaret Borsası

7 saat önce

Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 48 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 48 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Kuzu eti (karkas) kg 48,00
Koyun eti (karkas) kg 30,00
Dana eti (karkas) kg 33,83
Dana (but) kg 35,80

Bursa, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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