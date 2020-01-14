Bursa Ticaret Borsası
7 saat önce
Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 48 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
| Kuzu eti (karkas)
| kg
| 48,00
| Koyun eti (karkas)
| kg
| 30,00
| Dana eti (karkas)
| kg
| 33,83
| Dana (but)
| kg
| 35,80
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