Bursa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Bursa Ticaret Borsası

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

CinsiMiktar Ortalama fiyat (TL)
Siyah zeytin kg 14,43
Dana eti kg 42,00
Muhtelif piliç eti kg 7,10
Yumurta adet 0,47
Pamuk ithal (preseli) kg 8,39
Pamuk ipliği kg 16,21
Viskon ipliği kg 21,78
Dana adet 9.737,60
Hindi eti kg 10,00
Dana derisi (yaş) kg 4,20

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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