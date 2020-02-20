Bursa Ticaret Borsası
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:34 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
|Miktar
|Ortalama fiyat (TL)
| Siyah zeytin
| kg
| 14,43
| Dana eti
| kg
| 42,00
| Muhtelif piliç eti
| kg
| 7,10
| Yumurta
| adet
| 0,47
| Pamuk ithal (preseli)
| kg
| 8,39
| Pamuk ipliği
| kg
| 16,21
| Viskon ipliği
| kg
| 21,78
| Dana
| adet
| 9.737,60
| Hindi eti
| kg
| 10,00
| Dana derisi (yaş)
| kg
| 4,20
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