Bursa Ticaret Borsası
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,07 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:58 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Buğday (yemlik)
| kg
| 1,18
| Zeytinyağı (yemeklik)
| kg
| 30,91
| Siyah zeytin
| kg
| 18,07
| Yeşil zeytin
| kg
| 18,74
| Kuzu eti (karkas)
| kg
| 45,00
| Dana eti (karkas)
| kg
| 28,19
| İnek sütü
| litre
| 2,30
| Kuzu
| adet
| 900,00
| Kuzu (canlı)
| kg
| 24,50
| Dana (canlı)
| kg
| 17,25
| Ayva
| kg
| 3,00
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