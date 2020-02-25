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Bursa Ticaret Borsası

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,07 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,07 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Buğday (yemlik) kg 1,18
Zeytinyağı (yemeklik) kg 30,91
Siyah zeytin kg 18,07
Yeşil zeytin kg 18,74
Kuzu eti (karkas) kg 45,00
Dana eti (karkas) kg 28,19
İnek sütü litre 2,30
Kuzu adet 900,00
Kuzu (canlı) kg 24,50
Dana (canlı) kg 17,25
Ayva kg 3,00

Zeytinyağı, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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