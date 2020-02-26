Bursa Ticaret Borsası
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsasında piliç etinin kilogramı ortalama 10,06 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:52 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında piliç etinin kilogramı ortalama 10,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Arpa
| kg
| 1,98
| Buğday
| kg
| 1,98
| Kuru soğan
| kg
| 0,92
| İnek sütü
| litre
| 2,08
| Piliç eti
| kg
| 10,06
| Sığır derisi (yaş)
| kg
| 4,74
| Yaş sebze ve meyve
| kg
| 1,86
| Ispanak
| kg
| 0,80
| Bamya
| kg
| 6,97
Son Dakika İşverene verilecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu, bölgenin değerine değer kattı