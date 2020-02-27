Bursa Ticaret Borsası
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 12,03 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:58 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 12,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Siyah zeytin
| kg
| 12,03
| İnek sütü
| litre
| 2,22
| Dana (canlı)
| kg
| 17,50
| Sığır (canlı)
| kg
| 15,00
| Düve (canlı)
| kg
| 17,00
| Ayva
| kg
| 4,50
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