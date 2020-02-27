Bursa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Bursa Ticaret Borsası

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 12,03 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 12,03 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Siyah zeytin kg 12,03
İnek sütü litre 2,22
Dana (canlı) kg 17,50
Sığır (canlı) kg 15,00
Düve (canlı) kg 17,00
Ayva kg 4,50

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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