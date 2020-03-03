Bursa Ticaret Borsası
7 saat önce
Bursa Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 34,99 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:26 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 34,99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Krema
| kg
| 27,78
| Tereyağı
| kg
| 34,99
| Patates
| kg
| 1,81
| Kuru soğan
| kg
| 1,68
| Lor
| kg
| 5,50
| Kaşar peyniri (tam yağlı)
| kg
| 23,84
| Sığır (canlı)
| kg
| 15,00
Son Dakika Karısını öldüren koca, cinayeti şiddetli geçimsizlik nedeniyle işlediğini söyledi Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü Son dakika: ABD Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirimine gitti