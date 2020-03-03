Bursa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Bursa Ticaret Borsası

7 saat önce

Bursa Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 34,99 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı ortalama 34,99 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Krema kg 27,78
Tereyağı kg 34,99
Patates kg 1,81
Kuru soğan kg 1,68
Lor kg 5,50
Kaşar peyniri (tam yağlı) kg 23,84
Sığır (canlı) kg 15,00

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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