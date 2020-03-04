Bursa Ticaret Borsası
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı ortalama 54 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:50 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı ortalama 54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Kuzu kol
| kg
| 58,00
| Dana döş
| kg
| 58,00
| Dana eti
| kg
| 54,00
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