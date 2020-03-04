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Bursa Ticaret Borsası

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı ortalama 54 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı ortalama 54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Kuzu kol kg 58,00
Dana döş kg 58,00
Dana eti kg 54,00

Bursa, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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