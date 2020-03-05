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Bursa Ticaret Borsası

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

CinsiMiktarı Fiyatı (TL)
Siyah zeytin kg 13,00
Dana (canlı) kg 17,50

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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