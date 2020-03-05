Bursa Ticaret Borsası
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:20 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında siyah zeytinin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
|Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Siyah zeytin
| kg
| 13,00
| Dana (canlı)
| kg
| 17,50
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