Bursa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Bursa Ticaret Borsası

17 dakika önce

Bursa Ticaret Borsasında yemeklik ayçiçeği yağının litresi ortalama 8,45 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsasında yemeklik ayçiçeği yağının litresi ortalama 8,45 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Pirinç kg 7,45
Ayçiçeği yağı (yemeklik) litre 8,45
Dana kol kg 34,00
Dana kontrfile kg 54,00
Dana beşli set kg 46,50
Dana (canlı) kg 18,00
Yumurta adet 0,52

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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