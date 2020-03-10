Bursa Ticaret Borsası
17 dakika önce
Bursa Ticaret Borsasında yemeklik ayçiçeği yağının litresi ortalama 8,45 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsasında yemeklik ayçiçeği yağının litresi ortalama 8,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Pirinç
| kg
| 7,45
| Ayçiçeği yağı (yemeklik)
| litre
| 8,45
| Dana kol
| kg
| 34,00
| Dana kontrfile
| kg
| 54,00
| Dana beşli set
| kg
| 46,50
| Dana (canlı)
| kg
| 18,00
| Yumurta
| adet
| 0,52
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