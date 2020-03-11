Bursa Ticaret Borsası
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 9,5 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:04 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 9,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Cinsi
|Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Siyah zeytin
| kg
| 9,5
| Pirinç
| kg
| 7,45
| Yumurta
| adet
| 0,50
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