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Bursa Ticaret Borsası

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 9,5 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 9,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Siyah zeytin kg 9,5
Pirinç kg 7,45
Yumurta adet 0,50

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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