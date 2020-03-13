Bursa Ticaret Borsası
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,08 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:30 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Yeşil zeytin
| kg
| 29,90
| Siyah zeytin
| kg
| 18,08
| Kuzu (canlı)
| kg
| 24,86
| Dana (canlı)
| kg
| 18,00
| Sığır (canlı)
| kg
| 13,26
| Düve (canlı)
| kg
| 17,50
| Armut
| kg
| 4,92
| Ayva
| kg
| 4,00
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