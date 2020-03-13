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Bursa Ticaret Borsası

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,08 liradan satıldı.

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Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,08 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Yeşil zeytin kg 29,90
Siyah zeytin kg 18,08
Kuzu (canlı) kg 24,86
Dana (canlı) kg 18,00
Sığır (canlı) kg 13,26
Düve (canlı) kg 17,50
Armut kg 4,92
Ayva kg 4,00

Bursa, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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