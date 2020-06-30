Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 44,38 liradan satıldı.
Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 44,38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Kuzu eti (karkas)
| kg
| 44,38
| Dana eti (karkas)
| kg
| 38,45
| Kuzu (canlı)
| kg
| 22,86
| Dana (canlı)
| kg
| 20,50
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:59 Kaynak: AA
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