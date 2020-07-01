Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında canlı kuzunun kilogramı 24,98 liradan işlem gördü.
Bursa Ticaret Borsasında canlı kuzunun kilogramı 24,98 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
| Kuzu (canlı)
| kg
| 24,98
| Dana (canlı)
| kg
| 19,66
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:41 Kaynak: AA
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