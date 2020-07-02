Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsasında sarımsağın kilogramı ortalama 22,52 liradan satıldı.
Bursa Ticaret Borsasında sarımsağın kilogramı ortalama 22,52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
| Patates
| kg
| 1,42
| Kuru soğan
| kg
| 0,92
| Sarımsak
| kg
| 22,52
| Dana (canlı)
| kg
| 20,00
| Sığır (canlı)
| kg
| 11,50
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:55 Kaynak: AA
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