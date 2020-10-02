Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı 51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Kuzu eti (karkas)
|Kg
|51,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|36,48
|Buğday
|Kg
|1,65
|Mısır
|Kg
|4,39
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|3,84
|Buğday kırığı
|Kg
|1,58
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,96
|Yeşil mercimek
|Kg
|8,17
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|4,22
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:49 - Kaynak: AA
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