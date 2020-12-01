Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı 34,66 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı 34,66 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Cinsi Miktarı Fiyatı Dana eti (karkas) kg 34,66 Sığır eti (karkas) kg 29,50 Düve eti (karkas) kg 33,83 Dana (canlı) kg 18,50

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