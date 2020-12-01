Bursa Ticaret Borsası
01.12.2020 16:35
Bursa Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı 34,66 liradan satıldı.
Bursa Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı 34,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı
| Dana eti (karkas)
| kg
| 34,66
| Sığır eti (karkas)
| kg
| 29,50
| Düve eti (karkas)
| kg
| 33,83
| Dana (canlı)
| kg
| 18,50
Son Dakika Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi: Aşılama 11 Aralık'ta sağlık çalışanları ile başlayacak Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak