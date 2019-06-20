Son Dakika Haberleri: Bursa Ticaret Borsası, 2024 Avrupa Tahıl Günleri adayı
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Bursa Ticaret Borsası, 2024 Avrupa Tahıl Günleri adayı

1 saat önce

Dünyanın en önemli tarım etkinliklerinden biri olan ve Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) 2024 yılında ev sahibi olmak için yarıştığı organizasyonda adaylar sunumlarını gerçekleştirdi.

Bursa Ticaret Borsası, 2024 Avrupa Tahıl Günleri adayı, System.String[]
Dünyanın en önemli tarım etkinliklerinden biri olan ve Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) 2024 yılında ev sahibi olmak için yarıştığı organizasyonda adaylar sunumlarını gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:53 
Bursa, Ekonomi
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