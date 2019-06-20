Bursa Ticaret Borsası, 2024 Avrupa Tahıl Günleri adayı
1 saat önce
Dünyanın en önemli tarım etkinliklerinden biri olan ve Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) 2024 yılında ev sahibi olmak için yarıştığı organizasyonda adaylar sunumlarını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:53
Dünyanın en önemli tarım etkinliklerinden biri olan ve Bursa
Ticaret Borsası'nın (BTB) 2024 yılında ev sahibi olmak için yarıştığı organizasyonda adaylar sunumlarını gerçekleştirdi.
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