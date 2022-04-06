Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 17:22
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ajansın 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Matlı, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 102. yılında ilkeli ve güvenilir haberciliği, yeni medya ve teknoloji imkanlarıyla buluşturarak, güçlü adımlarla yoluna devam ettiğini gururla izlemekteyiz. Haber maratonunu yıllardır aksatmadan sürdürerek güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik anlayışıyla hem Türkiye'nin dış politikasının dünyaya anlatılmasında hem de dünyadaki gelişmelerin ülkemize yansıtılmasında önemli bir rol üstlenen Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlar, çalışanlarını tebrik eder, yayın hayatında başarılarınızın artarak devamını dilerim."

YORUMLAR
500
Spor kulüpleri ve federasyonlar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Spor kulüpleri ve federasyonlar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı TGF Genel Sekreteri Ekici, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı TGF Genel Sekreteri Ekici, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Bursa, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:31:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement