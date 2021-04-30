Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan tam kapanma sürecinde ilave destek talebi

Bursa Ticaret Borsası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, iş yerleri kapanan, faaliyetleri sınırlandırılan esnaf ve çalışanların süreci en az kayıpla atlatmaları için ilave desteklerin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, tüm alışkanlıkları değiştiren salgının bir yılı aşkın süredir ekonomiyi derinden etkilediğini belirtti.

Üretimden ticarete, günlük hayata kadar her şeyi etkileyen salgın sürecinin olumsuz etkilerinin iş dünyasında da hissedildiğini aktaran Matlı, şunları kaydetti:

"Hizmet sektörü başta olmak üzere, sektörlerin tamamı salgının en ağır etkileriyle yüz yüze kaldı. Bu süreçte, üyelerimizin ve sektörlerin yükünü hafifletmek için çatı kuruluşumuz TOBB'un girişimleriyle bir dizi destek paketi hayata geçirildi. Gelinen noktada alınan 17 günlük tam kapanma kararı, zaten zorlukla ayakta kalma mücadelesi veren işletmelerin sırtına, taşınması çok güç yükler bindirecektir. İş yerleri kapanan, faaliyetleri sınırlandırılan esnaf ve çalışanların süreci en az kayıpla atlatmaları, işletmelerin ayakta kalabilmesi, ticari hayatın nispeten yara almadan devam edebilmesi için yeni desteklere ihtiyaç duyuluyor."

Matlı, Bursa Ticaret Borsası olarak, salgının başından bu yana üyelerin sesi olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İşletmeler, salgın sürecinde aldıkları destek kredilerini geri ödemede sorun yaşıyor. Öncelikle bu ödemeler için yeniden yapılandırma imkanı ile faizsiz ve uzun vadeli kredi destekleri sağlanmalı. Basit usulde vergi mükellefi olan işletmelere sağlanan kira ve gelir kaybı desteklerinin miktarı ve kapsamı genişletilmelidir. Haziran ayına uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinin kapsamı genişletilerek, salgın süreci bitene kadar destek devam etmeli. Matrah artırımı ile vergi ve stok affı getirilmeli, SGK prim borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. TOBB aracılığıyla ilgili bakanlıklara ilettiğimiz taleplerin hayata geçirilmesi, kapanan veya faaliyetleri sınırlandırılan işletmelerimize çifte bayram yaşatacaktır."