Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartının...

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kuru soğan ile patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verilmesi kararının çiftçiyi rahatlattığını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" uyarınca ön izin alınması uygulamasının kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iç piyasada fiyat artışı riskine karşı önlem olarak alındığını hatırlatan Matlı, "Ocak ayında ön izin şartına bağlanan soğan ve patates ihracatı, mayıs ayından itibaren kontrollü olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Normalleşme adımlarının ve yeni hasatların yoğunlaşmaya başlamasıyla ihracatın önündeki tüm kısıtlamalar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı. Bakanlığımızın almış olduğu bu karar, ihracata daha da ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Matlı, Bursa'nın Karacabey ve Yenişehir ilçelerinin kuru soğan üretiminde öne çıkan bölgelerden olduğunu belirtti.

Özellikle Karacabey'in "Türkiye'nin soğan ambarı" olarak bilindiğine değinen Matlı, "Bu bölgelerde geçimini soğan üretiminden sağlayan çiftçiler, pandemi sürecinde karşılaştıkları zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmedi. Geçtiğimiz yılın aksine bu yıl rekoltede de çok ciddi bir artışın olması ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılması, çiftçimizi psikolojik olarak rahatlatmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Salgın sürecinde tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişikliklerin ardından özellikle dondurulmuş gıdalara talepte büyük artış yaşandığına dikkati çeken Matlı, şunları kaydetti:

"Bu noktada hazırlanacak yeni destek paketleriyle üreticinin bilhassa kuru soğan ve patates ihracatını taze olarak yapması yerine katma değeri yüksek, dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak yapması için teşvik edilmesi, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından son derece önem arz etmektedir."