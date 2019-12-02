Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, zeytin ticaretiyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin, müstahsilden yaptıkları alımlarda ürünlerini ticaret borsalarına tescil ettirmeleri halinde yüzde 50 stopaj vergisi indiriminden yararlanabileceğini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, hasadı devam eden zeytinde bu yıl rekoltenin düşük ancak ürün kalitesinin geçen seneye göre daha iyi olduğunu belirtti.

Bursa zeytininin ince kabuklu, küçük çekirdekli, bol etli ve ekolojisinden kaynaklı nefasetinin yüksek olduğunu vurgulayan Matlı, şöyle devam etti:

"Bu yıl Türkiye genelinde 414 bin ton sofralık zeytin üretilmesi, 1 milyon 110 bin ton yağlığa ayrılacak zeytinden de 224 bin 595 ton zeytinyağı elde edilmesi beklenmektedir. Bursa 11 milyon 389 bin adet meyve veren zeytin ağacı varlığı ile sofralık zeytin üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. 2019-2020 üretim sezonu zeytin-zeytinyağı rekolte tahminlerine göre, Bursa'da 85 bin ton zeytin hasat edilmesi ve yağlığa ayrılacak 16 bin 790 ton zeytinden de yaklaşık 3 bin 500 ton zeytinyağı üretilmesi beklenmektedir."

Matlı, bu yıl ilk kez devlet destekleri kapsamında sofralık dane zeytine kilogram başına 15 kuruş prim desteği verilmesini çok yerinde bulduklarını aktardı.

Destek konusunda hükümete teşekkür eden Matlı, "Çünkü dane zeytine verilecek bu destek doğrudan üreticilerimize yapılmış olacak ve daha kaliteli, sağlıklı üretim için bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Sektör temsilcilerince, bölgeler arası zeytin ve zeytinyağı ticareti ile sevkinde yeni düzenleme ve kontrollere ihtiyaç duyulduğuna değinen Matlı, ayrıca zeytin ticaretiyle uğraşan tüm gerçek veya tüzel kişilerin, müstahsilden yaptıkları zeytin alımlarında, ürünlerini ticaret borsalarına tescil ettirdikleri takdirde yüzde 50 stopaj vergisi indirimden yaralanabileceğini duyurdu.

Zeytin ticaretiyle uğraşan tüm tacirlere, yüzde 4 olan stopaj vergisini yüzde 2 indirimli olarak ödeme imkanından faydalanabilmeleri için borsa tescili yaptırma çağrısında bulunan Matlı, "BTB olarak önümüzdeki süreçte zeytin için de lisanslı depolardaki alım satım sürecindeki uygulamayı daha fazla kullanılabilir hale getirerek, Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ'de (TÜRİB) ticareti artıracak faaliyetleri desteklemeye başlayacağız." bilgisini paylaştı.