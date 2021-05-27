Bursa Ticaret Borsası'na üye 6 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde - Son Dakika

Bursa Ticaret Borsası'na üye 6 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde

27.05.2021 13:32
Bursa Ticaret Borsası'na üye 6 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde, System.String[]

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda yer alan Bursa Ticaret Borsası üyesi 6 firmayı başarılarından dolayı tebrik etti.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda yer alan Bursa Ticaret Borsası üyesi 6 firmayı başarılarından dolayı tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının sonuçları açıklandı. İSO'nun, yarım asrı deviren en büyük sanayi kuruluşları araştırmasına göre 2020 yılının zirvesinde, üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon lira ile TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv 45 milyar 223 milyon lirayla ikinci, Renault Otomobil Fabrikaları ise 31 milyar 242 milyon lirayla üçüncü oldu. Türkiye'nin en büyük firmaları arasında bu yıl, Bursa'dan 26 firma yer alma başarısı gösterdi.

İSO'nun açıkladığı sonuçları değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursalı 26 firma arasında yer alan 6 firmanın, bağlı olduğu odanın yanı sıra Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alım-satımı nedeniyle borsa üyeliğinin de bulunduğunu belirtirken, "Geride bıraktığımız 2020 yılında sektörlerimizin ekonomik anlamda karşı karşıya kaldığı her türlü zorluğa rağmen üyelerimizden Sutaş listenin 67., Pro Yem 91., Hastavuk 229., Marmarabirlik 403., Harput Tekstil 423. ve Akbaşlar Tekstil ise 480. sırasında yer alarak,borsamızın ve şehrimizin iftihar kaynağı olmuşlardır" dedi.

Salgınla mücadele firmaları üretmekten alıkoymadı

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışlarını 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artırarak 1 trilyon 179 milyar liraya yükselttiğine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, "Listedeki Bursalı firmalarımız ise üretimden net satışlarını geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artırarak, 35 milyar 987 milyon 769 bin liraya çıkarma başarısı göstermiştir. Firmalarımız,bir yılı aşkın süredir etkileri en ağır şekilde hissedilen salgınla mücadele ederken, diğer yandan da nitelikli üretimle katma değer yaratmaya, kent ve ülke ekonomisine katkı koymaya devam etmiştir. Stratejik konumu, köklü sanayisi, sektörel çeşitliliği ile Türkiye ekonomisinin öncü kenti Bursa'mızın gurur kaynağı olan firmalarımızın, başta yönetim kurulları olmak üzere tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa Ticaret Borsası'na üye 6 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Borsa, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası'na üye 6 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde - Son Dakika Ekonomi


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