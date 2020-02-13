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Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,3 liradan işlem gördü
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,3 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:28 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
|Fiyatı (TL)
| Ayçiçeği (yağlık)
| kg
| 2,10
| Yeşil zeytin
| kg
| 13,07
| Siyah zeytin
| kg
| 10,30
| İnek sütü
| litre
| 2,15
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