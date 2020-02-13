Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,3 liradan işlem gördü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,3 liradan işlem gördü - Son Dakika Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,3 liradan işlem gördü

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,3 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,3 liradan işlem gördü, System.String[]

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 10,3 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Cinsi MiktarıFiyatı (TL)
Ayçiçeği (yağlık) kg 2,10
Yeşil zeytin kg 13,07
Siyah zeytin kg 10,30
İnek sütü litre 2,15

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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