Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan işlem gördü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan işlem gördü - Son Dakika Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan işlem gördü

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan işlem gördü, System.String[]

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Zeytinyağı (yemeklik) litre 24,23
Yeşil zeytin kg 16,04
Siyah zeytin kg 18,80
Kuzu eti (karkas) kg 46,80
Koyun eti (karkas) kg 30,00
Dana eti (karkas) kg 34,96
Dana (kol) kg 33,50
Sığır (but) kg 27,00
Kuzu eti kg 51,00
Kuzu (canlı) kg 24,50
Dana (canlı) kg 17,25
Sığır (canlı) kg 15,00

Zeytinyağı, Bursa, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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