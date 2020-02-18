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Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan işlem gördü
6 saat önce
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:12 Kaynak: AA
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| Cinsi
| Miktarı
| Fiyatı (TL)
| Zeytinyağı (yemeklik)
| litre
| 24,23
| Yeşil zeytin
| kg
| 16,04
| Siyah zeytin
| kg
| 18,80
| Kuzu eti (karkas)
| kg
| 46,80
| Koyun eti (karkas)
| kg
| 30,00
| Dana eti (karkas)
| kg
| 34,96
| Dana (kol)
| kg
| 33,50
| Sığır (but)
| kg
| 27,00
| Kuzu eti
| kg
| 51,00
| Kuzu (canlı)
| kg
| 24,50
| Dana (canlı)
| kg
| 17,25
| Sığır (canlı)
| kg
| 15,00
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